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Systematic Review

Published on 24 Jun 2026

Can resistance training alone or resistance training combined with aerobic training improve arterial stiffness, endothelial function, and other vascular function indicators in adults with hypertension or overweight/obesity-related vascular risk? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials

in Hypertension

  • Yanhao Wang
  • Zhengnian Lin
  • Ji Zhu
  • Wei Gao
  • Zhiheng Li
  • Xiaoyan Li
  • Ming Li
Frontiers in Cardiovascular Medicine
doi 10.3389/fcvm.2026.1835366
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