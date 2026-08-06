Frontiers in Cardiovascular Medicine

Review
Accepted on 06 Aug 2026
Circulating Lipid Profiles and Atrial Fibrillation: From Incident Risk to Post-Ablation Recurrence
in Lipids in Cardiovascular Disease
Review
Accepted on 06 Aug 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Review
Published on 04 Aug 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Review
Published on 29 Jul 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 17 Jul 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 16 Jul 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 03 Jul 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Editorial
Published on 26 Jun 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Systematic Review
Published on 24 Jun 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 24 Jun 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Review
Published on 23 Jun 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 19 Jun 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 12 Jun 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Review
Published on 04 Jun 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Study Protocol
Published on 03 Jun 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 02 Jun 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 02 Jun 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Editorial
Published on 28 May 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease
Original Research
Published on 15 May 2026
in Lipids in Cardiovascular Disease