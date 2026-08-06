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318 articles

articles

Original Research

Published on 19 Jun 2026

Comparison of the triglyceride/high-density lipoprotein ratio, lipid profile, and glycated hemoglobin and their association with coronary artery disease in the older adult Saudi population: a case-control study

in Lipids in Cardiovascular Disease

  • Thamir Al-khlaiwi
  • Ayman Alsaleh
  • Hessah Alshammari
  • Sara Abou Al-Saud
  • Manan Alhakbany
  • Abdulmalik Alqahtani
  • Aliah Alshanwani
  • Sarah Mazi
  • Muhammad Iqbal
Frontiers in Cardiovascular Medicine
doi 10.3389/fcvm.2026.1835214
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Study Protocol

Published on 03 Jun 2026

Early escalation of oral lipid-lowering therapy to achieve LDL-cholesterol targets in patients after myocardial infarction: study protocol for the prospective, open-label HAnnover ChOlesterol Lowering in Acute Coronary Syndrome trial

in Lipids in Cardiovascular Disease

  • Andreas Schäfer
  • Anika Großhennig
  • Leonie Theis
  • Christoph Schindler
  • Esther Grahl
  • Dirk O. Stichtenoth
  • Tobias König
  • Welf-Axel Geller
  • Hannes Hermann Jakob Günter Schmidt
  • Udo Bavendiek
Frontiers in Cardiovascular Medicine
doi 10.3389/fcvm.2026.1755590
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