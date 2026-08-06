Original Research
Published on 06 Aug 2026
Hybrid periventricular surgery for ventricular septal defects in children: a single-center large-cohort study in Kazakhstan
in Pediatric Cardiology
- 146 views
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Pediatric Cardiology
Case Report
Accepted on 05 Aug 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Accepted on 29 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Mini Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Case Report
Published on 22 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Accepted on 13 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Case Report
Published on 07 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Case Report
Accepted on 02 Jul 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Published on 26 Jun 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Published on 22 Jun 2026
in Pediatric Cardiology
Case Report
Published on 18 Jun 2026
in Pediatric Cardiology
Case Report
Published on 16 Jun 2026
in Pediatric Cardiology
Case Report
Published on 15 Jun 2026
in Pediatric Cardiology
Case Report
Published on 10 Jun 2026
in Pediatric Cardiology
Original Research
Published on 08 Jun 2026
in Pediatric Cardiology