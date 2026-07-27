Frontiers in Chemical Engineering

Review
Accepted on 27 Jul 2026
Advances in Biogenic Nanoparticles: Synthesis Pathways and Emerging Applications
in Sustainable Process Engineering
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Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 29 May 2026
in Sustainable Process Engineering
Review
Published on 02 Mar 2026
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 16 Feb 2026
in Sustainable Process Engineering
Review
Published on 27 Jan 2026
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 02 Dec 2025
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 01 Dec 2025
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 27 Nov 2025
in Sustainable Process Engineering
Review
Published on 19 Nov 2025
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 17 Sep 2025
in Sustainable Process Engineering
Review
Published on 22 Jul 2025
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 21 Jul 2025
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 03 Jan 2025
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 14 Nov 2024
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 11 Nov 2024
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 23 Sep 2024
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 13 Sep 2024
in Sustainable Process Engineering
Editorial
Published on 15 May 2024
in Sustainable Process Engineering
Review
Published on 26 Apr 2024
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 10 Apr 2024
in Sustainable Process Engineering
Editorial
Published on 04 Jan 2024
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 01 Nov 2023
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 02 Oct 2023
in Sustainable Process Engineering
Original Research
Published on 20 Sep 2023
in Sustainable Process Engineering