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54 articles

articles

Original Research

Published on 10 Apr 2024

The effect of 1-deoxynojirimycin isolated from logging residue of Bagassa guianensis on an in vitro cancer model

in Sustainable Process Engineering

  • Susanne Suely Santos da Fonseca
  • Thaíssa Vitória Portal Rodrigues
  • Wandson Braamcamp de Souza Pinheiro
  • Eliel Barbosa Teixeira
  • Kyouk Isabel Portilho dos Santos
  • Marcelli Geisse de Oliveira Prata da Silva
  • Amanda Marques de Sousa
  • Débora Monteiro Carneiro do Vale
  • Jaqueline Diniz Pinho
  • Taíssa Maíra Thomaz Araújo
Frontiers in Chemical Engineering
doi 10.3389/fceng.2024.1342755
  • 6,242 views
  • 6 citations

Original Research

Published on 01 Nov 2023

Molecular epidemiology of sisal bole rot disease suggests a potential phytosanitary crisis in Brazilian production areas

in Sustainable Process Engineering

  • Fábio Trigo Raya
  • Gabriel Quintanilha-Peixoto
  • Adriele Barbara de Oliveira
  • Marina Püpke Marone
  • Wagner José Villela dos Reis
  • João Gabriel Oliveira Marques
  • Rafael Leonardo Almeida
  • Cezar Augusto Teixeira Falcão Filho
  • Oldair Del’Arco Vinhas Costa
  • Rafael Vasconcelos Ribeiro
Frontiers in Chemical Engineering
doi 10.3389/fceng.2023.1174689
  • 10,478 views
  • 7 citations

Original Research

Published on 20 Sep 2023

Rescuing the Brazilian Agave breeding program: morphophysiological and molecular characterization of a new germplasm

in Sustainable Process Engineering

  • Fabio Trigo Raya
  • Lucas Miguel de Carvalho
  • Juliana José
  • Larissa Prado da Cruz
  • Rafael Leonardo Almeida
  • Heliur Alves de Almeida Delevatti
  • Neidiquele Maria Silveira
  • Simone Ferreira da Silva
  • Maria Dolores Pissolato
  • Adriele Bárbara de Oliveira
Frontiers in Chemical Engineering
doi 10.3389/fceng.2023.1218668
  • 9,598 views
  • 18 citations