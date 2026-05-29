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57 articles

articles

Original Research

Published on 25 May 2026

The prevalence of diabetes and its association with comorbidities, demographic and behavioral factors: a cross-sectional survey among attendees of primary healthcare centers in Riyadh

in Diabetes Clinical Epidemiology

  • Seema Nasser
  • Mamdouh M. Shubair
  • Mariam A. A. El-Metwally
  • Awad Alshahrani
  • Lubna Alnaim
  • Amani Alharthy
  • Mona Ibrahim Bin Amer
  • Faris Fatani
  • Raed Aldahash
  • Khadijah Angawi
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
doi 10.3389/fcdhc.2026.1796490
  • 1,357 views

Original Research

Published on 02 Oct 2025

The importance of using the oral glucose tolerance test when assessing the glycemic profile in patients with adrenal incidentaloma

in Diabetes Clinical Epidemiology

  • Julia Magarão Costa
  • João Felipe Dickson Rebelo
  • Andrea Faria Dutra Fragoso Perozo
  • Fernanda Damasceno Junqueira
  • Ana Beatriz Alcantara Bérenger Samarcos De Almeida
  • Juliana Saldanha Milaresco
  • Michelle dos Santos Souza
  • Aline Barbosa Moraes
  • Joana Rodrigues Dantas
  • Leonardo Vieira Neto
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
doi 10.3389/fcdhc.2025.1659353
  • 2,261 views
  • 1 citation