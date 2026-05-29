Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare

Original Research
Published on 29 May 2026
Age, dyslipidemia, and gamma-glutamyl transferase are associated with diabetes in obesity: a cross-sectional study
in Diabetes Clinical Epidemiology
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Original Research
Published on 29 May 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 26 May 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 25 May 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Review
Published on 18 May 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Systematic Review
Published on 04 May 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Brief Research Report
Published on 02 Apr 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 30 Mar 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Systematic Review
Published on 30 Mar 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 11 Mar 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 04 Feb 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Editorial
Published on 14 Jan 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 07 Jan 2026
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 03 Dec 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 27 Nov 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 02 Oct 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 14 Aug 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 12 Aug 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology
Editorial
Published on 01 Aug 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology
Systematic Review
Published on 21 Jul 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 21 Mar 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 05 Mar 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 28 Feb 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology
Opinion
Published on 24 Feb 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology
Original Research
Published on 17 Jan 2025
in Diabetes Clinical Epidemiology