Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare

Original Research
Published on 07 Aug 2026
Economic evaluation of liraglutide versus sitagliptin in the treatment of type 2 diabetes mellitus inadequately controlled with metformin
in Diabetes Health Services and Health Economics
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Original Research
Published on 07 Aug 2026
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Diabetes Health Services and Health Economics
Brief Research Report
Published on 15 Jun 2026
in Diabetes Health Services and Health Economics
Editorial
Published on 11 Mar 2026
in Diabetes Health Services and Health Economics
Brief Research Report
Published on 09 Feb 2026
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 27 Jan 2026
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 03 Dec 2025
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 19 Sep 2025
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 08 Sep 2025
in Diabetes Health Services and Health Economics
Systematic Review
Published on 30 Jun 2025
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 20 Jun 2025
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 03 Jun 2025
in Diabetes Health Services and Health Economics
Review
Published on 15 Apr 2025
in Diabetes Health Services and Health Economics
Systematic Review
Published on 08 Apr 2025
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 14 Jan 2025
in Diabetes Health Services and Health Economics
Brief Research Report
Published on 22 Apr 2024
in Diabetes Health Services and Health Economics
Mini Review
Published on 15 Dec 2023
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 20 Nov 2023
in Diabetes Health Services and Health Economics
Systematic Review
Published on 01 Sep 2023
in Diabetes Health Services and Health Economics
Perspective
Published on 10 Jul 2023
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 28 Apr 2023
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 13 Mar 2023
in Diabetes Health Services and Health Economics
Original Research
Published on 27 Jan 2023
in Diabetes Health Services and Health Economics
Brief Research Report
Published on 22 Dec 2022
in Diabetes Health Services and Health Economics