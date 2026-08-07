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33 articles

articles

Brief Research Report

Published on 15 Jun 2026

Early assessment of diabetes care target attainment in Mexico’s federalized public health system: alignment with Global Diabetes Compact 2030

in Diabetes Health Services and Health Economics

  • Rubén Silva-Tinoco
  • Alejandro Avalos-Bracho
  • Vladimir Martínez-de la Cruz
  • Gabriel Gutiérrez-Morales
  • Arturo González-Ledesma
  • Arlette Saavedra-Romero
  • María Fernanda Bernal-Ceballos
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
doi 10.3389/fcdhc.2026.1837250
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Brief Research Report

Published on 09 Feb 2026

Structured telemonitoring reduces HbA1c and emergency visits in insulin-treated type 2 diabetes: a controlled cohort study in Ecuador’s public hospital

in Diabetes Health Services and Health Economics

  • Angel Santillán
  • Edwin Ivan Travez Proaño
  • Ivanna Noemí Jaramillo Encalada
  • Patricio Alejando Abril López
  • Jennifer Tricallotis
  • Jaime David Acosta-España
Frontiers in Clinical Diabetes and Healthcare
doi 10.3389/fcdhc.2026.1734589
  • 2,203 views
  • 1 citation