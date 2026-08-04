Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
Translating Rhetorical Hype in Chinese Political Discourse: A Genre-Based Corpus Study of Chinese Government White Papers
in Culture and Communication
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Culture and Communication
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Culture and Communication
Original Research
Published on 03 Aug 2026
in Culture and Communication
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Culture and Communication
Review
Accepted on 28 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Accepted on 28 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Published on 28 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Culture and Communication
Systematic Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Published on 23 Jul 2026
in Culture and Communication
Opinion
Published on 23 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Accepted on 20 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Published on 20 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Accepted on 17 Jul 2026
in Culture and Communication
Brief Research Report
Published on 17 Jul 2026
in Culture and Communication
Conceptual Analysis
Accepted on 16 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Accepted on 14 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Published on 14 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Published on 07 Jul 2026
in Culture and Communication
Systematic Review
Published on 03 Jul 2026
in Culture and Communication
Original Research
Published on 01 Jul 2026
in Culture and Communication