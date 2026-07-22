Frontiers in Computer Science

Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
Comparative Analysis of Knitted Resistive Strain Sensors in Joint Motion Measurements
in Mobile and Ubiquitous Computing
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Original Research
Accepted on 22 Jul 2026
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 10 Jul 2026
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 09 Jul 2026
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Accepted on 29 Jun 2026
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 03 Mar 2026
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 23 Feb 2026
in Mobile and Ubiquitous Computing
Data Report
Published on 27 Jan 2026
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 06 Jan 2026
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 13 Nov 2025
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 18 Aug 2025
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 13 Aug 2025
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 12 Aug 2025
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 11 Aug 2025
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 07 Feb 2025
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 23 Jan 2025
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 19 Dec 2024
in Mobile and Ubiquitous Computing
Systematic Review
Published on 18 Dec 2024
in Mobile and Ubiquitous Computing
Editorial
Published on 07 Aug 2024
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 18 Jul 2024
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 11 Jun 2024
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 19 Apr 2024
in Mobile and Ubiquitous Computing
Original Research
Published on 05 Apr 2024
in Mobile and Ubiquitous Computing