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Original Research

Published on 11 Aug 2025

Mobile application based on KDD to predict high-crime areas and promote sustainability in citizen security in a district of Lima-Perú

in Mobile and Ubiquitous Computing

  • Hugo Vega-Huerta
  • Javier Vilca Velasquez
  • Nicolas Anicama Espinoza
  • Gisella Luisa Elena Maquen-Niño
  • Luis Guerra-Grados
  • Jorge Pantoja-Collantes
  • Oscar Benito-Pacheco
  • Juan Carlos Lázaro-Guillermo
  • Adegundo Camara-Figueroa
  • Javier Cabrera-Díaz
Frontiers in Computer Science
doi 10.3389/fcomp.2025.1585632
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  • 2 citations