Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
Probing variables in QUBOs improves the probability of reaching the global minimum with the roof dual
in Theoretical Computer Science
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Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Theoretical Computer Science
Original Research
Accepted on 07 Jul 2026
in Theoretical Computer Science
Original Research
Accepted on 07 Jul 2026
in Theoretical Computer Science
Original Research
Accepted on 30 Jun 2026
in Theoretical Computer Science
Original Research
Published on 29 Jun 2026
in Theoretical Computer Science
Brief Research Report
Accepted on 08 May 2026
in Theoretical Computer Science
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Theoretical Computer Science
Original Research
Published on 28 Apr 2026
in Theoretical Computer Science
Original Research
Published on 02 Mar 2026
in Theoretical Computer Science
Correction
Published on 26 Feb 2026
in Theoretical Computer Science
Review
Published on 12 Feb 2026
in Theoretical Computer Science
Original Research
Published on 29 Jan 2026
in Theoretical Computer Science
Correction
Published on 24 Nov 2025
in Theoretical Computer Science
Review
Published on 04 Nov 2025
in Theoretical Computer Science
Review
Published on 21 Oct 2025
in Theoretical Computer Science
Original Research
Published on 07 Oct 2025
in Theoretical Computer Science
Editorial
Published on 29 Sep 2025
in Theoretical Computer Science
Hypothesis and Theory
Published on 16 Jul 2025
in Theoretical Computer Science
Original Research
Published on 18 Jun 2025
in Theoretical Computer Science
Systematic Review
Published on 27 May 2025
in Theoretical Computer Science
Original Research
Published on 16 May 2025
in Theoretical Computer Science
Review
Published on 07 May 2025
in Theoretical Computer Science
Review
Published on 25 Apr 2025
in Theoretical Computer Science
Systematic Review
Published on 17 Mar 2025
in Theoretical Computer Science