Original Research
Published on 20 Oct 2025
Design and performance of the ARIADNE+ detector, bringing novel 3D optical dual-phase LArTPCs to the large scale
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