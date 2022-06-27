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Humanizing Digital and AI-Supported Learning in Teacher Education: Design, Innovation and Practice
- Belinda Van Der Westhuizen
- Greig Krull
- Yakhoub Ndiaye
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