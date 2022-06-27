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Drones and Citizen Science for Invasive Plant Management
- Barbara Sladonja
- Giovanni Bacaro
- Marin Krapac
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