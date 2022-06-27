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Sustainable Monitoring and Management of Freshwater Surface Ecosystems Quality
- Nicoleta Barbuta-Misu
- Aleksandra Tubic
- Thorsten Hüffer
- Joseph Levermore
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