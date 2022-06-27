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Assessing Environmental Performance and Economic Efficiency: Policy, Investment, and Optimization Approaches
- Changhee Kim
- Claudio Sassanelli
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