yuncong li
Tropical Research and Education Center, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida
Homestead, United States
Specialty Chief Editor
Soil Processes
Everglades Research and Education Center, Institute of Food and Agricultural Sciences, University of Florida
Belle Glade, United States
Associate Editor
Soil Processes
University of Applied Sciences Western Switzerland
Le Lignon, Switzerland
Associate Editor
Soil Processes
University of Vigo
Vigo, Spain
Associate Editor
Soil Processes
University of Perugia
Perugia, Italy
Associate Editor
Soil Processes
University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Soil Processes
Inner Mongolia University
Hohhot, China
Associate Editor
Soil Processes
Department of Earth Sciences, School of Mathematical, Physical and Natural Sciences, University of Florence
Florence, Italy
Associate Editor
Soil Processes
University of Liège
Liège, Belgium
Associate Editor
Soil Processes
INRA Centre Provence-Alpes-Côte d'Azur
Avignon, France
Associate Editor
Soil Processes
Federal University of Mato Grosso
Cuiabá, Brazil
Associate Editor
Soil Processes
Indian Council of Agricultural Research (ICAR)
New Delhi, India
Associate Editor
Soil Processes
Clemson University
Clemson, United States
Associate Editor
Soil Processes
Northwest A&F University
Xianyang, China
Associate Editor
Soil Processes
University of Arizona
Tucson, United States
Associate Editor
Soil Processes
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Soil Processes