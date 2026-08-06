Original Research
Published on 06 Aug 2026
Mixed-strain infection and heteroresistance in drug-resistant tuberculosis: insights from a whole-genome sequencing pilot
in Infectious Disease Epidemiology
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Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Published on 27 Jul 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Systematic Review
Accepted on 24 Jul 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Published on 21 Jul 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Mini Review
Published on 13 Jul 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Brief Research Report
Accepted on 07 Jul 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Review
Published on 29 Jun 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Opinion
Published on 17 Jun 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Published on 12 Jun 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Published on 11 Jun 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Published on 05 Jun 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Accepted on 25 May 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Brief Research Report
Published on 21 Apr 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Published on 30 Mar 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Mini Review
Published on 05 Mar 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Published on 11 Feb 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Retraction
Published on 02 Feb 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Published on 09 Jan 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Published on 05 Jan 2026
in Infectious Disease Epidemiology
Original Research
Published on 25 Nov 2025
in Infectious Disease Epidemiology