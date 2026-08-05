Review
Published on 05 Aug 2026
Heavy metal trophic transfer and human health risks in the Northern Benguela current ecosystem: a review with a focus on cape hake species (Merluccius capensis and M. paradoxus)
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Review
Published on 05 Aug 2026
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
Review
Published on 29 Jul 2026
Brief Research Report
Accepted on 23 Jul 2026
Review
Accepted on 22 Jul 2026
Original Research
Accepted on 21 Jul 2026
Original Research
Published on 01 Jul 2026
Original Research
Accepted on 24 Jun 2026
Perspective
Accepted on 23 Jun 2026
Original Research
Published on 17 Jun 2026
Original Research
Published on 05 Jun 2026
Original Research
Published on 22 May 2026
Original Research
Published on 21 May 2026
Original Research
Published on 13 Apr 2026
Original Research
Published on 23 Mar 2026
Brief Research Report
Published on 13 Mar 2026
Brief Research Report
Published on 28 Jan 2026
Brief Research Report
Published on 12 Jan 2026
Original Research
Published on 26 Nov 2025
Review
Published on 27 Oct 2025
Editorial
Published on 02 Sep 2025
Original Research
Published on 12 Aug 2025
Original Research
Published on 11 Jul 2025
Brief Research Report
Published on 29 May 2025