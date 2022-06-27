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Forest Fires in Europe: Regime Shifts, Resilience, and Adaptive Management Under Global Change
- Víctor Fernández García
- Alba Viana-Soto
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