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Forest Biomass Allocation and Ecosystem Productivity Dynamics
- Renfei Chen
- Yuting Ding
- Bo Zhang
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