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Forests and People in Transition: Social–Ecological Dynamics of Use, Conservation, and Participation
- Sahar Erfanian
- Rahim Maleknia
- Aureliu Florin Hălălișan
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