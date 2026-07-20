 Skip to main content
Type at least 3 characters

23 articles

articles

Original Research

Published on 23 Jun 2025

SC Johnson Guardian™ spatial repellent shows 1-year efficacy against wild pyrethroid-resistant Anopheles arabiensis, with a similar blood-feeding inhibition efficacy to Mosquito Shield™ in a Tanzanian experimental hut trial

in Vectors

  • Johnson Kyeba Swai
  • Watson Samuel Ntabaliba
  • Emmanuel Mbuba
  • Hassan Ahamad Ngoyani
  • Noely Otto Makungwa
  • Antony Pius Mseka
  • John Bradley
  • Madeleine Rose Chura
  • Thomas Michael Mascari
  • Sarah Jane Moore
Frontiers in Malaria
doi 10.3389/fmala.2025.1570480
  • 8,319 views
  • 2 citations

Correction

Published on 16 May 2025

Corrigendum: PRONet Duo insecticide-treated net incorporated with chlorfenapyr and bifenthrin is superior to Interceptor® G2 nets against pyrethroid-resistant Anopheles gambiae sensu lato: a randomized experimental hut trial in Côte d’Ivoire and Tanzania using non-inferiority design

in Vectors

  • Alphonce A. Assenga
  • Ludovic P. Ahoua Alou
  • Soromane Camara
  • Alphonsine A. Koffi
  • Raphael N’Guessan
  • Dismas S. Kamande
  • Safina Ngonyani
  • Ummi A. Kibondo
  • Olukayode G. Odufuwa
  • Watson S. Ntabaliba
Frontiers in Malaria
doi 10.3389/fmala.2025.1612068
  • 1,592 views
  • 1 citation

Original Research

Published on 14 Mar 2025

PRONet Duo insecticide-treated net incorporated with chlorfenapyr and bifenthrin is superior to Interceptor® G2 nets against pyrethroid-resistant Anopheles gambiae sensu lato: a randomized experimental hut trial in Côte d’Ivoire and Tanzania using non-inferiority design

in Vectors

  • Alphonce A. Assenga
  • Ludovic P. Ahoua Alou
  • Soromane Camara
  • Alphonsine A. Koffi
  • Raphael N’Guessan
  • Dismas S. Kamande
  • Safina Ngonyani
  • Ummi A. Kibondo
  • Olukayode G. Odufuwa
  • Watson S. Ntabaliba
Frontiers in Malaria
doi 10.3389/fmala.2025.1540884
  • 5,613 views
  • 5 citations