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Original Research

Published on 04 Apr 2025

Numerical evaluation for SLAP type II tear in shoulder abduction applying the finite element method

in Biomechanical Engineering

  • Maria de la Luz Suarez-Hernandez
  • Guillermo Urriolagoitia-Sosa
  • Beatriz Romero-Ángeles
  • Francisco Carrasco-Hernández
  • Jacobo Martínez-Reyes
  • Francisco Javier Gallegos-Funes
  • Erick Velázquez-Lozada
  • Martin Ivan Correa-Corona
  • Jesus Manuel German-Carcaño
  • Guillermo Manuel Urriolagoitia-Calderón
Frontiers in Mechanical Engineering
doi 10.3389/fmech.2025.1505969
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