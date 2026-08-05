Frontiers in Mechanical Engineering

Mini Review
Published on 05 Aug 2026
MXene-based soft interfaces for biomechanical engineering: from deformation sensing to bioelectronic and tissue-repair systems
in Biomechanical Engineering
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Mini Review
Published on 05 Aug 2026
in Biomechanical Engineering
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Biomechanical Engineering
Original Research
Accepted on 27 Jul 2026
in Biomechanical Engineering
Mini Review
Accepted on 23 Jul 2026
in Biomechanical Engineering
Editorial
Published on 20 Jul 2026
in Biomechanical Engineering
Editorial
Published on 27 Jan 2026
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 15 Jan 2026
in Biomechanical Engineering
Review
Published on 03 Dec 2025
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 12 Nov 2025
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 14 May 2025
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 04 Apr 2025
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 17 Feb 2025
in Biomechanical Engineering
Review
Published on 26 Nov 2024
in Biomechanical Engineering
Brief Research Report
Published on 24 Jul 2024
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 04 Apr 2024
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 19 Mar 2024
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 22 Nov 2023
in Biomechanical Engineering
Review
Published on 28 Jul 2023
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 18 Jul 2023
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 06 Jul 2023
in Biomechanical Engineering
Editorial
Published on 09 May 2023
in Biomechanical Engineering
Original Research
Published on 22 Mar 2023
in Biomechanical Engineering
Review
Published on 21 Feb 2023
in Biomechanical Engineering
Review
Published on 06 Feb 2023
in Biomechanical Engineering