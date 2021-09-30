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Aerodynamic Design, Performance Optimization, and Aeroacoustic Characterization of Vertical Axis Wind Turbines
- Farzad Ghafoorian
- Mahdi Moghimi
- Hui Wan
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