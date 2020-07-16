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Microbial Interactions in Fermented Foods and Beverages: From Natural Communities to Designed Consortia
- Giorgio Gargari
- Samuel Breselge
- José Ángel Salas-Millán
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