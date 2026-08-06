Original Research
Published on 06 Aug 2026
Epidemiological investigation and risk factor analysis of acute kidney injury in non-intensive care unit hospitalized patients following neurosurgery
in Neuroepidemiology
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Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Neuroepidemiology
Original Research
Published on 31 Jul 2026
in Neuroepidemiology
Original Research
Published on 29 Jul 2026
in Neuroepidemiology
Opinion
Accepted on 28 Jul 2026
in Neuroepidemiology
Editorial
Published on 21 Jul 2026
in Neuroepidemiology
Systematic Review
Published on 20 Jul 2026
in Neuroepidemiology
Brief Research Report
Published on 15 Jul 2026
in Neuroepidemiology
Original Research
Published on 13 Jul 2026
in Neuroepidemiology
Systematic Review
Published on 03 Jul 2026
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Original Research
Published on 26 Jun 2026
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Original Research
Published on 03 Jun 2026
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Original Research
Published on 22 May 2026
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Systematic Review
Published on 13 May 2026
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Published on 21 Apr 2026
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Published on 16 Apr 2026
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Published on 08 Apr 2026
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Published on 18 Mar 2026
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Original Research
Published on 12 Mar 2026
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Published on 06 Mar 2026
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Original Research
Published on 03 Mar 2026
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Original Research
Published on 26 Feb 2026
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Systematic Review
Published on 18 Feb 2026
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Original Research
Published on 12 Feb 2026
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Published on 12 Feb 2026
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