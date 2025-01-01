dominic agyei
University of Otago
Dunedin, New Zealand
Community Reviewer
Food Chemistry
University of Otago
Dunedin, New Zealand
Community Reviewer
Food Chemistry
Rovaltain Research Company
ALIXAN, France
Community Reviewer
Food Chemistry
University of Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
Nutrition and Food Science Technology
University of Catania
Catania, Italy
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
Technical University of Berlin
Berlin, Germany
Community Reviewer
Clinical Nutrition
Ningbo University
Ningbo, China
Community Reviewer
Food Chemistry
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
Community Reviewer
Nutrition and Food Science Technology
Adelaide Medical School, Faculty of Health and Medical Sciences, University of Adelaide
Adelaide, Australia
Community Reviewer
Sport and Exercise Nutrition
University of Milan
Milan, Italy
Community Reviewer
Nutrition and Metabolism
Faculty of Medicine, University of Porto
Porto, Portugal
Community Reviewer
Clinical Nutrition
Central Food Technological Research Institute (CSIR)
Mysore, India
Community Reviewer
Nutrition and Sustainable Diets
Central Plantation Crops Research Institute (ICAR)
Kāsaragod, India
Community Reviewer
Nutrition and Sustainable Diets
State University of Maringá
Maringá, Brazil
Community Reviewer
Clinical Nutrition
The University of Utah
Salt Lake City, United States
Community Reviewer
Nutritional Immunology
National and Kapodistrian University of Athens
Athens, Greece
Community Reviewer
Nutrition and Food Science Technology
Department of Biomedical Science, College of Health Sciences and Technology, Rochester Institute of Technology
Rochester, United States
Community Reviewer
Nutrition and Sustainable Diets