maurizio muscaritoli
Department of Translational and Precision Medicine, Faculty of Medicine and Dentistry, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Clinical Nutrition
Mississippi State University
Starkville, United States
Associate Editor
Clinical Nutrition
Department of Microbiology and Parasitology, Faculty of Pharmacy, University of Sevilla
Sevilla, Spain
Associate Editor
Clinical Nutrition
South China University of Technology
Guangzhou, China
Associate Editor
Clinical Nutrition
Federal University of Minas Gerais
Belo Horizonte, Brazil
Associate Editor
Clinical Nutrition
Federal University of Alagoas
Maceió, Brazil
Associate Editor
Clinical Nutrition
Mexican Social Security Institute
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Clinical Nutrition
Department of Experimental and Clinical Medicine
Firenze, Italy
Associate Editor
Clinical Nutrition
State University of Montes Claros
Montes Claros, Brazil
Associate Editor
Clinical Nutrition
University of Bari Aldo Moro
Bari, Italy
Associate Editor
Clinical Nutrition
Department of Clinical and Experimental Medicine, University of Messina
Messina, Italy
Associate Editor
Clinical Nutrition
General Hospital of Mexico
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Clinical Nutrition
National Institute of Medical Sciences and Nutrition Salvador Zubirán
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Clinical Nutrition
Clinical Institute Beato Matteo -GSD
Vigevano (Pavia), Italy
Associate Editor
Clinical Nutrition
National Council of Science and Technology (CONACYT)
Benito Juárez, Mexico
Associate Editor
Clinical Nutrition