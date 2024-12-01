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Next-Generation Precision Nutrition: Decoding Individual Responses to Dietary Interventions in Chronic and Metabolic Diseases
- Gavriela Voulgaridou
- Sousana Konstantinos Papadopoulou
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