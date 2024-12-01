michael rychlik
Technical University of Munich
Munich, Germany
Specialty Chief Editor
Food Chemistry
University of Malaya
Kuala Lumpur, Malaysia
Associate Editor
Food Chemistry
Natac
Alcorcón, Spain
Associate Editor
Food Chemistry
University of Naples Federico II
Naples, Italy
Associate Editor
Food Chemistry
College of Agriculture and Life Sciences, Chonnam National University
Gwangju, Republic of Korea
Associate Editor
Food Chemistry
University of Limerick
Limerick, Ireland
Associate Editor
Food Chemistry
Framingham State University
Framingham, United States
Associate Editor
Food Chemistry
University of West Attica
Athens, Greece
Associate Editor
Food Chemistry
Beijing University of Agriculture
Beijing, China
Associate Editor
Food Chemistry
Zhejiang University
Hangzhou, China
Associate Editor
Food Chemistry
University of Udine
Udine, Italy
Associate Editor
Food Chemistry
Polytechnic Institute of Bragança (IPB)
Bragança, Portugal
Associate Editor
Food Chemistry
National Polytechnic Institute (IPN)
Mexico City, Mexico
Associate Editor
Food Chemistry
National Research and Development Institute for Cryogenic and Isotopic Technologies (ICSI)
Râmnicu Vâlcea, Romania
Associate Editor
Food Chemistry
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)
Karlsruhe, Germany
Associate Editor
Food Chemistry
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Food Chemistry