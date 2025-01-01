charlotte ambrozek
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
University of Minnesota Twin Cities
St. Paul, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
Colorado State University
Fort Collins, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
Colorado State University
Fort Collins, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
Merrimack College
North Andover, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
Scotland's Rural College
Edinburgh, United Kingdom
Community Reviewer
Food Policy and Economics
Texas A and M University
College Station, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
Iowa State University
Ames, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
Purdue University
West Lafayette, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
United States Department of Agriculture (USDA)
Washington, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
United States Department of Agriculture (USDA)
Washington, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
Newcastle University
Newcastle upon Tyne, United Kingdom
Community Reviewer
Food Policy and Economics
Slovak University of Agriculture
Nitra, Slovakia
Community Reviewer
Food Policy and Economics
Colby College
Waterville, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
The University of Tennessee, Knoxville
Knoxville, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
University of Nebraska-Lincoln
Lincoln, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics
Economic Research Service, United States Department of Agriculture (USDA)
Washington, DC, United States
Community Reviewer
Food Policy and Economics