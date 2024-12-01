annalisa terranegra
Sidra Medicine
Doha, Qatar
Specialty Chief Editor
Nutrigenomics
University of the Aegean
Mytilene, Greece
Associate Editor
Nutrigenomics
Federal University of Santa Maria
Santa Maria, Brazil
Associate Editor
Nutrigenomics
The University of Newcastle
Callaghan, Australia
Associate Editor
Nutrigenomics
University of Camerino
Camerino, Italy
Associate Editor
Nutrigenomics
St. Jude Children's Research Hospital
Memphis, United States
Associate Editor
Nutrigenomics
Council for Agricultural Research and Agricultural Economy Analysis | CREA
Rome, Italy
Associate Editor
Nutrigenomics
South Dakota State University
Brookings, United States
Associate Editor
Nutrigenomics
TruDiagnostic Inc.
Lexington, United States
Associate Editor
Nutrigenomics
University of Toronto
Toronto, Canada
Associate Editor
Nutrigenomics
School of Pharmacy, University of Camerino
Camerino, Italy
Associate Editor
Nutrigenomics
University of Arkansas
Fayetteville, United States
Associate Editor
Nutrigenomics
Regeneron Genetic Center
Tarrytown, United States
Associate Editor
Nutrigenomics
Texas Woman's University
Denton, United States
Associate Editor
Nutrigenomics
Kagawa Nutrition University
Sakado, Japan
Associate Editor
Nutrigenomics
Nutrition Research Institute, University of North Carolina at Chapel Hill
Kannapolis, United States
Associate Editor
Nutrigenomics