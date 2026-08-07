Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Integrative Cross-Tissue Transcriptome-Wide Association and Metabolomic Analysis Reveals Novel Genetic Risk Loci for Aortic Aneurysm
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Systematic Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Clinical Trial
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Systematic Review
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Review
Published on 07 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Systematic Review
Published on 06 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Published on 04 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Registered Report
Accepted on 03 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism
Systematic Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Nutrition and Metabolism