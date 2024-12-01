barbara r cardoso
Monash University
Melbourne, Australia
Specialty Chief Editor
Nutrition and Metabolism
University of Ulsan
Ulsan, Republic of Korea
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
Ocean University of China
Qingdao, China
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
University of Palermo
Palermo, Italy
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
Artificial Intelligence in Biomedical Imaging Laboratory (AIBIL), University of Pennsylvania
Philadelphia, United States
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
Center for Research in Food and Development, National Council of Science and Technology (CONACYT)
Hermosillo, Mexico
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
Marche Polytechnic University
Ancona, Italy
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
The University of Sydney
Darlington, Australia
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
independent Paediatrics Nutrition Expert
Bordeaux, France
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
Faculty of Nutrition and Food Sciences, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
University of Michigan
Ann Arbor, United States
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
University of Helsinki
Helsinki, Finland
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
Federal University of Alagoas
Maceió, Brazil
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
Yangzhou University
Yangzhou, China
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
Center for Research in Food and Development, National Council of Science and Technology (CONACYT)
Hermosillo, Mexico
Associate Editor
Nutrition and Metabolism
Mead Johnson Nutrition Company
Evansville, United States
Associate Editor
Nutrition and Metabolism