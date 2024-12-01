j bruce german
University of California, Davis
Davis, United States
Specialty Chief Editor
Nutrition Methodology
Johns Hopkins All Children's Hospital
Saint Petersburg, United States
Associate Editor
Nutrition Methodology
Research Centre for Food and Nutrition, Council for Agricultural Research and Economics
Rome, Italy
Associate Editor
Nutrition Methodology
Institute of Nutrition (Slovenia)
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Nutrition Methodology
Research Centre for Food and Nutrition, Council for Agricultural Research and Economics
Rome, Italy
Associate Editor
Nutrition Methodology
Boston University
Boston, United States
Associate Editor
Nutrition Methodology
Institute of Nutrition (Slovenia)
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Nutrition Methodology
University of Alabama
Tuscaloosa, United States
Associate Editor
Nutrition Methodology
Department of Food Science, College of Agriculture and Life Sciences, Cornell University
Ithaca, United States
Associate Editor
Nutrition Methodology
University of Rhode Island
Kingston, United States
Associate Editor
Nutrition Methodology
Indiana University
Bloomington, United States
Associate Editor
Nutrition Methodology
Faculty of Applied Sciences (VIST)
Ljubljana, Slovenia
Associate Editor
Nutrition Methodology