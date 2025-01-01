cristina angeloni
University of Camerino
Camerino, Italy
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
University of Camerino
Camerino, Italy
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
Canadian College of Naturopathic Medicine
Toronto, Canada
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
University of Reading
Reading, United Kingdom
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
Binghamton University
Binghamton, United States
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
Radboud University Medical Centre
Nijmegen, Netherlands
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
State University of Londrina
Londrina, Brazil
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
Autonomous University of Madrid
Madrid, Spain
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
Ulster University
Coleraine, United Kingdom
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
University of Bologna
Bologna, Italy
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
University of Malta
Msida, Malta
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
Brooklyn College (CUNY)
Brooklyn, United States
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
Nottingham Trent University
Nottingham, United Kingdom
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
University of Alabama at Birmingham
Birmingham, United States
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
Indiana University
Bloomington, United States
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
INRAE Nouvelle-Aquitaine Bordeaux
Bordeaux, France
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health
University of Padua
Padua, Italy
Community Reviewer
Nutrition, Psychology and Brain Health