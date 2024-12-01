mauro serafini
University of Teramo
Teramo, Italy
Specialty Chief Editor
Nutritional Epidemiology
Department of Nutrition and Food Technology, Faculty of Agriculture, Jordan University of Science and Technology
Irbid, Jordan
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
Faculty of Medicine, University of Porto
Porto, Portugal
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
Department of Bioscience and TAAA, University of Teramo
Teramo, Italy
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
Dokuz Eylül University Faculty of Medicine
İzmir, Türkiye
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
Gazi University
Ankara, Türkiye
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
Narayana Nethralaya Eye Hospital
Bengaluru, India
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
Universidade de São Paulo - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto
Ribeirão Preto, Brazil
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
Global Health in the Global South (GHiGS), Bordeaux Population Health research centre (Inserm, IRD, Bordeaux University)
Bordeaux, France
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
Central Washington University
Ellensburg, United States
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
Rosalind Franklin University of Medicine and Science
North Chicago, United States
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
University of Bologna
Bologna, Italy
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
Autonomous University of Chile
Santiago, Chile
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
August Pi i Sunyer Biomedical Research Institute (IDIBAPS)
Barcelona, Spain
Associate Editor
Nutritional Epidemiology
CIBER Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP)
Madrid, Spain
Associate Editor
Nutritional Epidemiology