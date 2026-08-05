Review
Published on 05 Aug 2026
The NRF2 signaling pathway in hepatocellular carcinoma: dual roles, epigenetic reprogramming, and therapeutic opportunities in metabolic vulnerability
in Cancer Metabolism
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Review
Published on 05 Aug 2026
in Cancer Metabolism
Review
Accepted on 03 Aug 2026
in Cancer Metabolism
Hypothesis and Theory
Accepted on 30 Jul 2026
in Cancer Metabolism
Review
Published on 30 Jul 2026
in Cancer Metabolism
Case Report
Published on 29 Jul 2026
in Cancer Metabolism
Review
Accepted on 27 Jul 2026
in Cancer Metabolism
Review
Published on 23 Jul 2026
in Cancer Metabolism
Review
Published on 17 Jul 2026
in Cancer Metabolism
Correction
Published on 16 Jul 2026
in Cancer Metabolism
Review
Published on 15 Jul 2026
in Cancer Metabolism
Systematic Review
Published on 08 Jul 2026
in Cancer Metabolism
Original Research
Accepted on 06 Jul 2026
in Cancer Metabolism
Perspective
Published on 30 Jun 2026
in Cancer Metabolism
Hypothesis and Theory
Published on 29 Jun 2026
in Cancer Metabolism
Systematic Review
Published on 26 Jun 2026
in Cancer Metabolism
Review
Published on 17 Jun 2026
in Cancer Metabolism
Review
Published on 03 Jun 2026
in Cancer Metabolism
Original Research
Accepted on 31 May 2026
in Cancer Metabolism
Review
Published on 22 May 2026
in Cancer Metabolism
Original Research
Published on 19 May 2026
in Cancer Metabolism
Case Report
Published on 18 May 2026
in Cancer Metabolism
Hypothesis and Theory
Published on 15 May 2026
in Cancer Metabolism
Original Research
Published on 08 May 2026
in Cancer Metabolism
Original Research
Published on 04 May 2026
in Cancer Metabolism