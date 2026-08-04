Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
Impact of Genetic Polymorphisms on the response to Transdermal Fentanyl in Cancer Patients - a Single-center, Prospective, Biological study
in Cancer Pain
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Cancer Pain
Systematic Review
Published on 30 Jul 2026
in Cancer Pain
Brief Research Report
Published on 15 Jul 2026
in Cancer Pain
Original Research
Published on 06 Jul 2026
in Cancer Pain
Systematic Review
Published on 11 Jun 2026
in Cancer Pain
Perspective
Published on 11 Jun 2026
in Cancer Pain
Original Research
Published on 14 May 2026
in Cancer Pain
Review
Published on 13 Apr 2026
in Cancer Pain
Mini Review
Published on 18 Mar 2026
in Cancer Pain
Original Research
Published on 05 Feb 2026
in Cancer Pain
Original Research
Published on 30 Jan 2026
in Cancer Pain
Original Research
Published on 17 Dec 2025
in Cancer Pain
Review
Published on 30 Jun 2025
in Cancer Pain
Hypothesis and Theory
Published on 20 May 2025
in Cancer Pain
Original Research
Published on 04 Apr 2025
in Cancer Pain
Original Research
Published on 28 Mar 2025
in Cancer Pain
Systematic Review
Published on 19 Mar 2025
in Cancer Pain
Original Research
Published on 12 Mar 2025
in Cancer Pain
Original Research
Published on 20 Feb 2025
in Cancer Pain
Systematic Review
Published on 17 Jan 2025
in Cancer Pain
Original Research
Published on 25 Nov 2024
in Cancer Pain
Original Research
Published on 05 Sep 2024
in Cancer Pain
Original Research
Published on 28 Jun 2024
in Cancer Pain
Original Research
Published on 24 Jun 2024
in Cancer Pain