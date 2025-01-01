rob apsimon
Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Community Reviewer
Accelerator Physics
Lancaster University
Lancaster, United Kingdom
Community Reviewer
Accelerator Physics
Prokhorov General Physics Institute (RAS)
Moscow, Russia
Community Reviewer
Accelerator Physics
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Community Reviewer
Accelerator Physics
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Community Reviewer
Accelerator Physics
National Laboratory of Frascati (INFN)
Frascati, Italy
Community Reviewer
Accelerator Physics
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Community Reviewer
Accelerator Physics
National Institute of Nuclear Physics of Ferrara
Ferrara, Italy
Community Reviewer
Accelerator Physics
National Laboratory of Frascati (INFN)
Frascati, Italy
Community Reviewer
Accelerator Physics
ELI Beamlines
Dolnì Brezanì, Czechia
Community Reviewer
Accelerator Physics
Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Community Reviewer
Accelerator Physics
German Electron Synchrotron, Helmholtz Association of German Research Centres (HZ)
Hamburg, Germany
Community Reviewer
Accelerator Physics
Joint Institute for Nuclear Research (JINR)
Moscow, Russia
Community Reviewer
Accelerator Physics
Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers (IRFU)
Gif-sur-Yvette, France
Community Reviewer
Accelerator Physics
European Organization for Nuclear Research (CERN)
Geneva, Switzerland
Community Reviewer
Accelerator Physics
National Laboratory of Frascati (INFN)
Frascati, Italy
Community Reviewer
Accelerator Physics
National Institute of Nuclear Physics of Turin
Torino, Italy
Community Reviewer
Accelerator Physics