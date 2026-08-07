Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
Boost or Burden? The Nonlinear Impact of Artificial Intelligence on Innovation Resilience within a Dynamic Capabilities Framework: Evidence from Chinese Listed Companies
in Social Physics
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 07 Aug 2026
in Optics and Photonics
Perspective
Published on 07 Aug 2026
in Nuclear Physics
Correction
Published on 07 Aug 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Published on 06 Aug 2026
in Quantum Engineering and Technology
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Optics and Photonics
Original Research
Accepted on 05 Aug 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Optics and Photonics
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Optics and Photonics
Editorial
Accepted on 04 Aug 2026
in Nuclear Physics
Original Research
Accepted on 04 Aug 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Statistical and Computational Physics
Original Research
Accepted on 03 Aug 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Optics and Photonics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Interdisciplinary Physics
Brief Research Report
Accepted on 31 Jul 2026
in Low-Temperature Plasma Physics
Original Research
Accepted on 31 Jul 2026
in Social Physics
Original Research
Accepted on 30 Jul 2026
in Social Physics