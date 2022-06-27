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Emerging Frontiers in Photonic Lattices: from Fundamental Phenomena to Applications
- Zhaoyang Zhang
- Zhenkun Wu
- Jiajun Wang
- Sergei Koniakhin
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