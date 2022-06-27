alex hansen
NTNU
Trondheim, Norway
Field Chief Editor
Frontiers in Physics
Federal University of Ceara
Fortaleza, Brazil
Specialty Chief Editor
Statistical and Computational Physics
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Accelerator Physics
University of Wrocław
Wrocław, Poland
Specialty Chief Editor
Chemical Physics and Physical Chemistry
Space Science Institute (SSI)
Boulder, United States
Specialty Chief Editor
Space Physics
Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy of Sciences (CAS)
Shanghai, China
Specialty Chief Editor
Medical Physics and Imaging
The University of Manchester
Manchester, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Radiation Detectors and Imaging
University of Amsterdam
Amsterdam, Netherlands
Specialty Chief Editor
High-Energy and Astroparticle Physics
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim, Norway
Specialty Chief Editor
Soft Matter Physics
University of Greifswald
Greifswald, Germany
Specialty Chief Editor
Condensed Matter Physics
Oregon State University
Corvallis, United States
Specialty Chief Editor
Biophysics
École Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles de la Ville de Paris
Paris, France
Specialty Chief Editor
Statistical and Computational Physics
Centro Fermi - Museo storico della fisica e Centro studi e ricerche Enrico Fermi
Rome, Italy
Specialty Chief Editor
Medical Physics and Imaging
University of Missouri
Columbia, United States
Specialty Chief Editor
Acoustics
Queen's University Belfast
Belfast, United Kingdom
Specialty Chief Editor
Fusion Plasma Physics
Huazhong University of Science and Technology
Wuhan, China
Specialty Chief Editor
Low-Temperature Plasma Physics