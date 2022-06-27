matthias eschrig
University of Greifswald
Greifswald, Germany
Specialty Chief Editor
Condensed Matter Physics
University of Warwick
Coventry, United Kingdom
Associate Editor
Condensed Matter Physics
Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", Università del Salento
Lecce, Italy
Associate Editor
Condensed Matter Physics
University of Zaragoza
Zaragoza, Spain
Associate Editor
Condensed Matter Physics
Spanish National Research Council (CSIC)
Madrid, Spain
Associate Editor
Condensed Matter Physics
National Physical Laboratory (CSIR)
New Delhi, India
Associate Editor
Condensed Matter Physics
National Institute of Science Education and Research (NISER)
Bhubaneswar, India
Associate Editor
Condensed Matter Physics
Department of Physics, College of Science and Mathematics, California Polytechnic State University
San Luis Obispo, United States
Associate Editor
Condensed Matter Physics
Martin Luther University of Halle-Wittenberg
Halle, Germany
Associate Editor
Condensed Matter Physics
University of Parma
Parma, Italy
Associate Editor
Condensed Matter Physics
California State University, Northridge
Los Angeles, United States
Associate Editor
Condensed Matter Physics
Le Mans Université
Le Mans, France
Associate Editor
Condensed Matter Physics
SuPerconducting and other INnovative materials and devices institute, National Research Council
Napoli, Italy
Associate Editor
Condensed Matter Physics
Department of Physics, Faculty of Mathematics, Physics, and Natural Sciences, Sapienza University of Rome
Rome, Italy
Associate Editor
Condensed Matter Physics
University of Miami
Coral Gables, United States
Associate Editor
Condensed Matter Physics