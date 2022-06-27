lorenzo pavesi
University of Trento
Trento, Italy
Specialty Chief Editor
Optics and Photonics
University of Adelaide
Adelaide, Australia
Associate Editor
Optics and Photonics
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Optics and Photonics
Tata Institute of Fundamental Research
Mumbai, India
Associate Editor
Optics and Photonics
Department of Electronic Engineering, University of Rome Tor Vergata
Roma, Italy
Associate Editor
Optics and Photonics
Beijing Normal University
Beijing, China
Associate Editor
Optics and Photonics
Virginia Commonwealth University
Richmond, United States
Associate Editor
Optics and Photonics
Stevens Institute of Technology
Hoboken, United States
Associate Editor
Optics and Photonics
Department of Physics, University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Optics and Photonics
University of Milano-Bicocca
Milan, Italy
Associate Editor
Optics and Photonics
Tezpur University
Tezpur, India
Associate Editor
Optics and Photonics
Shandong Normal University
Jinan, China
Associate Editor
Optics and Photonics
University of Trento
Trento, Italy
Associate Editor
Optics and Photonics
Guangdong University of Petrochemical Technology
Maoming, China
Associate Editor
Optics and Photonics
University of Shanghai for Science and Technology
Shanghai, China
Associate Editor
Optics and Photonics