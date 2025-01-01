zhihai 'rong
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu, China
Community Reviewer
Social Physics
University of Electronic Science and Technology of China
Chengdu, China
Community Reviewer
Social Physics
University of New South Wales
Kensington, Australia
Community Reviewer
Social Physics
University of New South Wales Canberra
Canberra, Australia
Community Reviewer
Social Physics
University of Toronto
Toronto, Canada
Community Reviewer
Social Physics
Yonsei University
Seoul, Republic of Korea
Community Reviewer
Social Physics
Technical University of Denmark
Kongens Lyngby, Denmark
Community Reviewer
Social Physics
University of Salento
Lecce, Italy
Community Reviewer
Social Physics
Northwestern University
Evanston, United States
Community Reviewer
Social Physics
Universidad Carlos III de Madrid
Getafe, Spain
Community Reviewer
Social Physics
Central European University
Budapest, Hungary
Community Reviewer
Social Physics
School of Basic Sciences, Swiss Federal Institute of Technology Lausanne
Lausanne, Switzerland
Community Reviewer
Social Physics
University of Massachusetts Dartmouth
North Dartmouth, United States
Community Reviewer
Social Physics
Nanjing University of Finance and Economics
Nanjing, China
Community Reviewer
Social Physics
University College London
London, United Kingdom
Community Reviewer
Social Physics
Nanjing Forestry University
Nanjing, China
Community Reviewer
Social Physics
National University of Defense Technology
Changsha, China
Community Reviewer
Social Physics