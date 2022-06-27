Submission open
Managing Governance Crises: Policy Innovation Amid Economic Turbulence in Greece and Beyond
- Stylianos Ioannis Tzagkarakis
- Michail Melidis
- Dimitrios Kritas
- 156 views
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission open
Submission closed
Submission open