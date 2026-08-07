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Original Research

Published on 07 Aug 2026

Association of irritable bowel syndrome with depression, anxiety, stress, and sociodemographic factors in Saudi Arabia: a cross-sectional survey

in Public Mental Health

  • Mukhtiar Baig
  • Mustafa Ahmed Alhammad
  • Waleed Ahmed Alghamdi
  • Shahad Abduljalil Abualhamael
  • Ali Hassan Jaber Alzahrani
  • Abdulrahman Abdulmohsen Alharbi
  • Khadijah Jassim Alhassan
  • Dhafer Mohammed Alsagoor
  • Bandar Halil Alyoubi
  • Turki Akram Alkaabi
Frontiers in Public Health
doi 10.3389/fpubh.2026.1866985
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