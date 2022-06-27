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Artificial Intelligence and Autonomous Agricultural Robots: Path Planning, Task Scheduling, and Intelligent Decision-Making
- Liwei Yang
- Li Li
- KUNDAN KUMAR
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