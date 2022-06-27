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Multimodality, Materiality and Diverse Participants: Extending Interaction-Based Approaches to Social Theory
- Ali-Reza Majlesi
- Simon Magnusson
- Silvia Kunitz
- Hanna Svensson
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