Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
Cultural Welfare as a Relational Form of Urban Social Innovation: Evidence from the City of Bologna
in Urban Sociology
Original Research
Accepted on 06 Aug 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 05 Aug 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 24 Jul 2026
in Urban Sociology
Policy and Practice Reviews
Published on 24 Jul 2026
in Urban Sociology
Original Research
Accepted on 15 Jul 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 15 Jul 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 08 Jul 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 17 Jun 2026
in Urban Sociology
Brief Research Report
Published on 10 Jun 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 09 Jun 2026
in Urban Sociology
Community Case Study
Published on 03 Jun 2026
in Urban Sociology
Study Protocol
Published on 22 May 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 15 May 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 08 May 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 05 May 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 29 Apr 2026
in Urban Sociology
Brief Research Report
Published on 29 Apr 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 20 Mar 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 17 Mar 2026
in Urban Sociology
Original Research
Published on 19 Dec 2025
in Urban Sociology
Original Research
Published on 18 Nov 2025
in Urban Sociology
Hypothesis and Theory
Published on 16 Oct 2025
in Urban Sociology
Systematic Review
Published on 05 Sep 2025
in Urban Sociology
Original Research
Published on 30 Jul 2025
in Urban Sociology